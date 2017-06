Fedtsten, frugtbarhedsgudinder og fuglehuse

(Last Updated On: 31. maj 2017)

Den frodige frugtbarhedsgudinde, Freja, har Susanne formet i fiberbeton og farvet med irret kobber. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Frem til den 16. juni kan du opleve et udvalg af kunsthåndværker Susanne Stanleys egne produktioner i Mediehuset på Nytorv.

Susanne Stanley arbejder ofte med naturmaterialer såsom pileflet, fedtsten og træ – og motiverne er ligeledes inspireret af naturen.

At naturen er inspirationskilde ses da også tydeligt i de udstillede kreationer i Mediehuset. Her er både fugle og en fiskefamilie i kridtsten, konkylier i fiberbeton, pileflettede kurve med søstjerner, et farverigt og dekorativt fuglehus med firben, der har fået navnet »Gaudis Gåsetårn« og en frodig mor og barn figur belagt med irret kobber.

Til daglig arbejder Susanne Stanley i sit atelier »Bondehuset« i Tommestrup, og så er hun en del af Klinteshoppen, som sommeren over holder til ved Højeruplund. Her kan man købe kunst, keramik og andet fra lokale kunsthåndværkere.

For første gang er Susanne Stanley i år med i Åbne Atelierdøre, der har fællesudstilling på Gjorslev Gods i pinsen.

rmh