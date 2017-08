Fem dages løb på Solskinsøen

(Last Updated On: 9. august 2017)

God motion og socialt samvær på Bornholm. (Privatfoto)

Stevns/Bornholm: For nylig var Stevns Løbeklub repræsenteret flot ved Etape Bornholm, som er et marathon, der løbes fem forskellige steder på Bornholm over fem dage.

– Det var en rigtig dejlig tur, med flotte, gode, sjove, udfordrende ruter og god planlægning – og masser af socialt samvær, siger Anne Munch fra Stevns Løbeklub.

Turene blev hver dag løbet fra kl. 18, så dagtimerne blev i stedet brugt til at udforske Solskinsøen.

Stevns Løbeklub starter nyt begynderhold den 14 august kl. 18 fra Stevnshallen.

– Vi starter med at løbe og gå efter DGI’s programmer, så skader undgås. Efter 12 uger kan man løbe 5 kilometer. Vi glæder os til at se dig, siger Anne Munch.

Et års medlemskab af løbeklubben koster 150 kroner og 250 for en husstand.