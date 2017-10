Festlig aften i en god sags tjeneste

(Last Updated On: 9. oktober 2017)

Lørdag aften blev afholdt Ladies Night i Stevnshallen, i år med 250 deltagere inklusiv de mange frivillige hjælpere og standpersonaler

(Fotos: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: I kampen mod brystkræft har Kræftens Bekæmpelse de seneste ti år stået bag Lyserød Lørdag – og altid den første lørdag i oktober måned.

Kræftens Bekæmpelse Stevns har været med alle ti år, med god opbakning fra det lokale handelsliv, med gåture langs trampestien, med hjælp fra Stevns Cykelmotion og Løbeklubben, med step i Rema1000 – og de seneste fire år med en stor festaften i Stevnshallen. En festlig aften med god mad, modeshow, lotteri, musikalsk underholdning, hyggeligt samvær, festklædte kvinder – og en masse lyserøde balloner.

Flere hundrede balloner

– Vi har i hvert fald pustet 600 balloner op, måske end 700 balloner, oplyste formanden for Kræftens Bekæmpelse Stevns, Anny Borch.

Sammen med de øvrige godt 30 frivillige har hun den seneste tid haft travlt med forberedelserne til den store aften, som kulminerede lørdag aften.

Anny Borch og resten af holdet mødte ind i hallen fra morgenstunden, så alt stod klar til de 169 betalende gæster, der ankom kl. 18. Udover de mange lyserøde balloner, var der flot pyntede borde med flag og blomster, en bar samt scene og catwalk i midten.

Til at styre slagets gang var Gina Øbakke som konferencier.

Mode for alle aldre

Som noget nyt var der i år bygget et podie op til modeshowet, og det gav de mange publikummer bedre mulighed for at se det flotte tøj og de smarte sko, som modellerne viste frem på catwalken.

På podiet viste skønne kvinder – der selv har haft brystkræft – tøj, smykker, sko og tasker fra Cloud Nine, By Lagoni og Bent Møller, samt sko fra Stevns Sko ved Mai Bomark.

Ligeså skønne var de fem børnemodeller: Vera på 6 år, Bella på 9 år, Ida der kunne fejre 10 års fødselsdag, Andreas på 13 år og Nicoline på 14 år. Og Andreas brillerede på podiet med sine seje moves og spring.

Modellernes hår var sat af Tina fra Fru P. og Charlotte fra Salon Klint, mens Berit fra Style Passion og Rikke, veninde til Charlotte, stod for make-uppen.

Fotos fra catwalken:

(Fotos: Rikke Michael Hansen)

Shopping, gaver og musik

Restaurant Harmonien leverede maden, og i de 16 stande var der gode tilbud og snakke.

Gavebordet var fyldt med sponsorpræmier, som blev uddelt i løbet af aftenen, efterhånden som de mange numre blev udtrukket.

Den musikalske underholdning stod dels koret Joyful Noise for, og senere på aftenen spillede Garagebandet (tidligere Corky Potion) op til dans – hvilket de har gjort i alle de fire år, der har været Ladies Night i Stevnshallen.

Festlighederne sluttede ved midnat – dog ikke for de frivillige, som tømte salen inden afgang cirka en time senere, så hallen stod klar til kamp søndag formiddag.

rmh