Festligt jubilæumsår er slut

(Last Updated On: 20. september 2017)Havnelev-borgere: Vi er bekymrede Kommunens vejteam: Vi arbejder på en løsning Voldsomt trafikuheld i Havnelev skaber nye bekymringer. (Foto: John […]

(Last Updated On: 20. september 2017) Politisk håndfæstning, fra venstre: Lars Barthold Hansen (LA), Tim Warner (LA), Lasse Olsen (C), Bo Kjeldsmark (C), Mogens Haugaard […]