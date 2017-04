Fibernet ved klinten en realitet

(Last Updated On: 18. april 2017)

Højerup/Tommestrup: Salen på Traktørstedet Højeruplund var fyldt til bristepunktet onsdag aften, da omkring 130 borgere fra Tommestrup og Højerup var samlet til informationsmøde om fibernet.

– Borgerne på Stevns Klint er ret enestående. Vi har fået tilslutning fra ikke mindre end 79 procent af samtlige husstande i område. Det er meget få gange, at vi har haft så stor en tilslutning. Derudover har vi ikke tidligere oplevet, at det er lykkedes den frivillige gruppe af ildsjæle at få indsamlet tilkendegivelser på så kort tid – kun fire uger har de brugt på det, sagde projektkoordinator fra Fibia, Jens Tange.

Det er borgerforeningerne i Højerup og Tommestrup, der har stået bag initiativet.

Hurtigt internet inden oktober

I alt 168 husstande kan nu se frem til hurtigt og stabilt internet. De vil alle blive tilsluttet indenfor de næste fem måneder.

Området, som nu får fibernet, er fra og med Lilledal i nord til Harvig i syd og indtil Grusgravsvej i vest.

Er man en af de få husstande, der endnu ikke har tilsluttet sig, eller ønsker man at opgradere sin hastighed, kan det gøres på fibia.dk/højerup frem til 15. april 2017.

– Der er en håndfuld husstande, som ikke har fået en garanti for internet nu. De er i en gråzone. Det skyldes, at deres beliggenhed er for langt væk fra hovedlinjen, men Fibia vil se nærmere på det nu, oplyser Anita Pedersen fra fibergruppen.

På samme hjemmeside er tidsplanen for projektet skitseret.

Skulle der være spørgsmål, som ikke er blevet besvaret endnu, vil en informationsbil fra Fibia holde på Traktørstedet Højeruplunds parkeringsplads onsdag den 19. april mellem kl. 15 og 17.30.

(Privatfoto)