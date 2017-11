Fik stjålet tasken i fakta

(Last Updated On: 13. november 2017)

Store Heddinge: Da en kunde gjorde sine indkøb i fakta på Sigerslevvej, blev hendes taske stjålet.

Kvinden havde stillet sin taske foran sig, mens hun samlede sine varer sammen. En ung mand lænede sig ind over kassen for at tale med medarbejderen. Manden udtalte: »Du har ikke det spiritus, jeg skal have«, hvorefter han forlod forretningen sammen med en dame.

Da kvinden kom ud til sin bil, konstaterede hun, at hun manglede sin taske: En brun Adax clutch indeholdende et dankort til Sydbank (som nu er spærret), et forbrugsforeningskort, et gult og et blåt sygesikringsbevis, NemId samt en Iphone 6.

Kvinden har givet følgende signalement af de to personer.

A: Mand, ikke etnisk dansker af udseende, 25 til 30 år, 180 til 185 cm., skægstubbe og talte dansk.

B: Kvinde, 25-30 år, 168 til 173 cm., iført en beige jakke med pelskrave.

Tyveriet skete kl. 17.15 lørdag den 11. november.