Filmoptagelser lukker den gamle kirke i tre dage

(Last Updated On: 3. oktober 2017)

Højerup: I efterårsferien, nærmere bestemt onsdag, torsdag og fredag den 18. til 20. oktober, vil den gamle kirkeruin i Højeruplund være lukket for offentligheden.

Bestyrelsen for Selskabet Højeruplund har helt ekstraordinært givet Nordisk Film tilladelse til at benytte kirkeruinen til optagelser til en ny dansk spillefilm. Bag filmen, som stadig ikke har fået en officiel titel, står den prisbelønnede filminstruktør Michael Noer, som netop har haft international premiere på sin første amerikanske film, Papillon.

Nu er han vendt hjem for at optage sin næste danske spillefilm, som tidsmæssigt kommer til at udspille sig i et andet århundrede og under helt andre forhold end hans tidligere film.

Michael Noer er stadig tilbageholdende med at afsløre for mange konkrete detaljer om sin nye film, men fortæller dog at filmen bygger på en fiktiv fortælling, der foregår på landet i en tid, hvor der var afgørende forskel på rig og fattig.

Filmen forventes at få premiere i løbet af 2019.

Som følge af optagelserne vil kirkeruinen og området umiddelbart syd og vest herfor være spærret for publikum de tre nævnte dage. En vagt vil stå klar til at orientere publikum, der måtte gå forgæves.

Den lejeindtægt som Selskabet Højeruplund får fra filmselskabet, vil blive brugt til renoveringen af den gamle kirkeruin.

(Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)