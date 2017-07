Fire nye partnere med verdensarven

(Last Updated On: 11. juli 2017)

Bjarne Østergård Rasmussen (tv.) sammen med Espen Andersen fra Danish Water Taxi, Per Martinsen fra Skelbæk Friskole, Kim Matzen fra Ragnhildes Minde i Tommestrup, Kirsti Clement fra Stevnsbladet og Naja Habermann (th.).

Stevns: Ved årets første By Night i Store Heddinge fik verdensarven fire nye partnere: Ragnhildes Minde Bed & Breakfast, Skelbæk Friskole, Danish Water Taxi og Stevnsbladet. De nye partnere mødtes med site manager Naja Habermann og formanden for Verdensarv Stevns, Bjarne Østergård Rasmussen i Tinghuset for at få overrakt partnerskabslogoet, som de nu må bruge.

Listen af partnere tæller nu 34 og omfatter så forskellige aktører som kunstnere, fødevareproducenter, overnatnings- og spisesteder, skoler, institutioner, transport, butikker, oplevelser og formidling.

rmh