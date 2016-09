Flagdag på Fyrcenteret for Danmarks udsendte

Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister.

Hjemmeværnskompagni Stevns deltog i år med fane og otte mand i arrangementet som Stevns Kommune i samarbejde med veteranerne i år afholdt på Stevns Fyrcenter.

Efter der var budt velkommen talte først borgmester Mogens Haugaard fra Stevns Kommune derefter oberstløjtnant Bjarne Bladt Hansen som repræsentant for Forsvaret efterfulgt af sprogofficer Camilla Nellemann på veteranernes vegne.

Sognepræst Erik Grønvall Kempfner afsluttede talerækken med en lille andagt, og efter at ”Altid Frejdig” var blevet afsunget blev flaget strøget til tonerne af The Last Post blæst af Godsejer Peter Henrik Tesdorpf.