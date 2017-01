Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Petersen stiller op som Venstres spidskandidat på opstillingsmødet den 28. februar

Det er Gerhard Nagott, en af de to forslagsstillere til et nyt opstillingsmøde – som der blev stemt ja til på Venstres generalforsamling i går aftes – som indstiller Flemming Petersen.

– På talrige opfordringer har Flemming Petersen sagt ja tak, oplyser Gerhard Nagott til Stevnsbladet.

Flemming Petersen bekræfter over for Stevnsbladet, at han stiller op, og han fremhæver to ting, som han selv mener, gør ham til en god kandidat:

– Dels har jeg en lang erfaring med lokal politik. Jeg har omkring 16 til 17 års erfaring med bestyrelsesarbejde for Venstre, og jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i 10 år, oplyser Flemming Petersen, hvis erfaring også tæller godt 2½ år som udvalgsformand i Plan- og Teknikudvalget.

– Udover politisk erfaring har jeg også evnen til at bygge bro fremfor at grave grøfter, for jeg er god til at tale med alle. Det er vigtigt, at man lytter til hinanden og taler sig til rette, hvis man er uenige, siger Flemming Petersen.

Skoene skal kridtes

Med udgangen af 2015 valgte Flemming Petersen at forlade kommunalbestyrelsen grundet uoverensstemmelser i Venstres gruppe omkring fredningssagen.

Men efter grundige overvejelser har han nu valgt at melde sig ind på den kommunalpolitiske scene igen.

– Men skoene skal kridtes, for Venstre er bagud på point, og troen blandt vælgerne skal genopbygges. Det bliver svært, men absolut ikke umuligt, slutter Flemming Petersen.

rmh