Flere indbrud og forsøg herpå i Strøby Egede

(Last Updated On: 28. august 2017)

Strøby Egede: Ifølge politirapporten har der den seneste uges tid været begået indbrud eller forsøg herpå på fire forskellige adresser i Strøby Egede.

På Engvangsvej er en altandør blevet brudt op. Indenfor har der været færden overalt, og alt er rodet igennem.

Der er stjålet smykker og muligvis andre effekter ved indbruddet.

Indbruddet er begået på et tidspunkt mellem søndag den 20. august kl. 10 og torsdag den 24. august kl. 12.

I en ejendom på Stevnsvej har der været forsøg på indbrud torsdag den 24. august mellem kl. 9.30 og 13.30. Med et redskab er husets bagdør forsøgt brudt op – døren har en kattelem, og gerningsmanden har forsøgt at lave et hul i forbindelse med lemmen. Det lykkedes dog ikke, men blev ved forsøget, for der er ingen spor i huset, og ej heller er der stjålet noget.

Et soveværelsesvindue er blevet brudt op i et hus på Bakkegårdsvej, og indenfor i huset har der været færden i alle rum, og skabe samt skuffet er rodet igennem.

Udover en sportstaske havde husets ejer ikke overblik over stjålne sager ved anmeldelsen til politiet.

Indbruddet er blevet begået på et tidspunkt mellem torsdag den 24. august kl. 7.30 og lørdag den 26. august kl. 12.15.

To racercykler, flere flasker dyr vin og whisky, flere højttalere af mærket Sonos samt to computere er blandt tyvekosterne ved et indbrud begået i et hus på Pinjevej.

Gerningsmanden er kommet indenfor ved at bryde en terrassedør op, og indenfor er skabe og skuffer i hele huset blevet rodet igennem.

Ifølge politirapporten er indbruddet på Pinjevej begået i perioden torsdag den 17. og søndag den 27. august.

rmh