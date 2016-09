Flere kan nu få forebyggende hjemmebesøg

Tidligere blev forebyggende hjemmebesøg tilbudt borgere fra de fyldte 75 år, men ændringer i lovgivningen betyder, at borgere ned til 65 år nu kan få besøg af en sundhedskonsulent

STEVNS: Tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg gælder borgere, der befinder sig i en særlig situation, hvor deres tilværelse ændrer sig, samt borgere, der har et særligt behov.

En ny lov, der kom i januar 2016, betyder, at borgere fra 65 år, der har et særligt behov, nu kan få besøg af en sundhedskonsulent fra Stevns kommune. Tilbuddet omfatter også enker og enkemænd samt borgere, der er flyttet til kommunen.

– Det kan være rart at have nogen at tale med, når livet tager en ny drejning. Det kan være meget sorgfyldt at miste en ven, veninde eller ægtefælle. Og for nogen kan det betyde, at de bliver ensomme, siger afsnitsleder i Stevns kommune, Birgitte Eskelund Schmidt.

Hun fortsætter:

– Det forebyggende hjemmebesøg, Stevns kommune tilbyder, tager udgangspunkt i den enkelte borger, og samtalen kan handle om alt fra helbred, socialt netværk til aktivitetsmuligheder, boligsituation eller borgerens generelle livssituation. Sundhedskonsulenten, der kommer på hjemmebesøg, kan ikke bevilge ydelser, som for eksempel hjemmehjælp og hjælpemidler, men de kender de tilbud, som kommunen og de frivillige organisationer har og formidler gerne kontakten, siger Birgitte Eskelund Schmidt.