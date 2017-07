Flere påsatte brande på Stevns i nat

(Last Updated On: 18. juli 2017)

Intet står til at redde i kolonihavehuset. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Kl. 03.27 natten mellem mandag og tirsdag udbrød der brand i et kolonihavehus på Præstevænget i Store Heddinge.

Kolonihavens ejere blev tidligt tirsdag morgen kontaktet af haveforeningens formand og valgte at afbryde deres ferie for at køre hjem og besigtige skaderne. De blev mødt af et trist syn: Et totalt udbrændt hus, som ikke står til at rede.

Udover selve huset nedbrændte også byggematerialer for flere tusind kroner. Et skur tæt ved huset er blevet brudt op, og ejeren kunne konstatere, at der herfra er stjålet en dunk benzin.

Et hus ved siden af det brændte, blev ligeledes beskadiget som følge af branden.

Politiet har mistanke om, at branden er påsat.

Bilbrand to minutter senere

Næsten samtidig, det var kl. 03.29, brændte to biler på en parkeringsplads på Marmorvej i Rødvig. Branden var startet i en VW Lupo og havde bredt sig til en Peugeot 206.

Baseret på fund på stedet antager politiet, at også denne brand er påsat.

Politiet er meget interesseret i at høre fra vidner til både branden i Store Heddinge og Rødvig.

– Vi søger vidner til begge brande, der er sket stort set samtidig, men hvor det geografisk tyder på, at der ikke er sammenhæng i brandene. Ring med oplysninger til os på 114, lyder opfordringen fra politiet.

Traileren står stadig på parkeringsområdet ved åen nær Varpelev. (Foto: Nikolaj Andersen)

I sidste uge var der også to nattebrande på Stevns, hhv. en containerbrand i Store Heddinge samt en udbrændt trailer med byggeaffald ved Varpelev. Læs mere her.

Lørdag aften udbrød der brand i en båd i havnen i Rødvig. Læs mere her.