Flere ressourcer til integration i daginstitutionerne

(Last Updated On: 12. oktober 2017)

Af: Marianne Aguilar Rodriguez, kandidat for SF

Kære Kenni Bech

I forlængelse af dit debatindlæg om mere fleksible åbningstider i daginstitutionerne, får jeg lyst til at deltage i debatten.

Jeg stiller op for SF-Stevns, og et af mine »ømme punkter« er børneområdet.

Vi var torsdag den 5. oktober til et supergodt møde på Hotherskolen, hvor vi drøftede børnenes vilkår i Stevns kommune.

På mødet var vi alle enige om, at området skal styrkes og det gerne med flere pædagoger og en bedre normering.

Jeg har selv som leder oplevet forældre have svært ved at overholde åbningstiderne, og set børn være de sidste i SFO mange gange.

Men som formand for Børneudvalget, Janne Halvor Jensen oplyser, er det et lille antal – ca. 8 o/o, der benytter sig af tilbuddet.

Vi hørte så en ansat fra en daginstitution i Store Heddinge fortælle, at de har 18 børn med anden etnisk baggrund end dansk – ud af cirka 50 børn fordelt på 0 til 6 år.

Her mener jeg, at vi skal tildele flere ressourcer således, at der er mulighed for at de børn – og forældre – der frekventerer institutionen, får den service, der er nødvendig for at de integreres og lærer dansk kultur og sprog hurtigst mulig – og så personalet i samme daginstitution ikke skal løbe så stærkt, at de ikke kan klare det i længden.

Marianne Aguilar Rodriguez

Kandidat for SF-Stevns

Tidligere pædagog & SFO-leder i Stevns kommune gennem 26 år