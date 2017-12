Flertalsgruppen udvidet med Radikale

(Last Updated On: 7. december 2017)

Stevns: Flertallet bag den nye borgmester, Anette Mortensen (V), er nu udvidet fra 12 til 13 mandater, ud af de i alt 19 mandater i kommunalbestyrelsen.

Da Socialdemokratiet, Venstre og Konservative mødtes mandag for at blive enige om en ny konstituering, forsøgte de at få kontakt til Line Krogh Lay fra Radikale Venstre, dog uden held.

– Tingene gik tilsyneladende stærkt i mandags. Min telefon lå på lydløs i tasken, mens jeg underviste og sad til møde på mit arbejde. Jeg så først opkaldene og beskederne, da V, K og S havde indgået en aftale. Det var en overraskelse, men trods alt en glædelig en af slagsen, selvom jeg ikke var med i første omgang. Jeg nåede at tale kort med Steen S. Hansen inden det konstituerende møde, så jeg havde en klar formodning om, at der kunne blive plads til mig i flertalsgruppen, forklarer Line Krogh Lay.

Under valgkampen så man ofte Line Krogh Lay i et iøjefaldende, pink jakkesæt. Her til Ladies Night i Stevnshallen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Godt for Stevns

Hun glæder sig over den nye konstitueringsaftale, ikke mindst, at hun nu er blevet en del af flertallet:

– Et firkløver med VKRS er den bedst mulige sammensætning set fra et radikalt synspunkt, og sammen kan vi skabe fremdrift samt langsigtet og visionær politik. Det vigtigste er, at Radikale kommer til at sidde med om bordet, og får indflydelse på den politik, der bliver ført. For mig handler det om politik, og det fører man bedst ud i livet, som en del af flertalsgruppen. Vi har talt om de overordnede linjer, og det tegner godt, siger hun, og fortsætter:

– Jeg glæder mig meget over, at det er lykkedes at skabe et solidt grundlag for bredt samarbejde henover midten og mener, at vores 13-mandsgruppe vil kunne danne basis for at skabe ro samt langsigtet og visionær politik. Det er godt for Stevns! Omgangsformen er god, og jeg er sikker på, at der bliver plads til, at alle kan blive hørt.

Ros til Steen S. Hansen

Som bekendt valgte Socialdemokratiet at stemme for en Venstreborgmester til trods for, at Varly Jensen fra Dansk Folkeparti foreslog Steen S. Hansen som kommende borgmester. DF, El og Nyt Stevns stemte med deres i alt 6 mandater for Steen S. Hansen, og havde de seks mandater fra Socialdemokratiet valgt at gøre det samme, var Steen S. Hansen blevet borgmester.

– Steen S. Hansen sagde nej tak til borgmesterposten på det konstituerende møde og satte Stevns og det brede samarbejde først. Det har jeg den dybeste respekt for. Det kræver et helt særligt format!, siger Line Krogh Lay,

– Tak til Venstre og Konservative for at åbne for et politisk landskab baseret på tillid og åbenhed, slutter hun.

Udvalgsstruktur og fordeling af udvalgsposter er endnu ikke besluttet. Den nyvalgte kommunalbestyrelse mødes i næste uge for at fordele udvalgsposter og udpege kommunale repræsentanter til diverse råd og bestyrelser.

rmh