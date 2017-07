Flotte dragter, fællesdans og folkelig musik

(Last Updated On: 19. juli 2017)

Se billederne med fællesdans i Algade. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Stevns: I dag har 800 folkedansere og spillemænd indtaget Stevns. Anledningen er folkedansernes landsstævne, som i år bliver afholdt i kommunerne Stevns og Køge.

Om formiddagen er der blevet danset på udvalgte steder i både Hårlev, Rødvig, Store Heddinge og Strøby Egede. Derefter har der været fællesdans i Algade i Store Heddinge, hvor ung som gammel, med eller uden dragt, erfaren som uøvet har danset de traditionelle folkedanse.

Efter frokost har der været legestue på torvet samt kirkekoncert med rundvisning i Sankt Katharina kirke.

Stevnsdagen afsluttes med polkaplask og havnebal i Rødvig

Det er Folkedans Danmark og Spillemandskredsen, som har indgået et samarbejde med Køge Kommune og Stevns Kommune. Stevns Folkedansere og Køge Folkedanserforening har, sammen med de to kommuner, stået for dette års landsstævne.

rmh