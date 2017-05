Flygter eleverne fra folkeskolen på Stevns?

(Last Updated On: 16. maj 2017)

Tallene siger: En fjerdedel af børnene går på friskoler.

Børneudvalgsformand: Vi skal blive bedre til at brande folkeskolen.

Stevns: Danmarks Statistik oplyser, at antallet af grundskoleelever der smutter til friskoler er stigende, især i Stevns Kommune.

Godt 90.600 elever gik 1. oktober 2016 i 0. til 7. klasse på fri- eller privatskole, viser beregninger fra Danmarks Statistik.

Det svarer til 16,7 procent af samtlige grundskoleelever på disse klassetrin. På landsplan er andelen dermed samlet set steget fire procentpoint siden 2007.

Tvunget til friskole

Stevns Kommune har oplevet den største stigning med 16,6 procentpoint, hvilket betyder, at 27,2 procent af grundskoleeleverne fra 0. til 7. klassetrin går på fri- eller privatskole pr. 1. oktober 2016.

Statistikken sandsynligvis er påvirket af problematikken vedrørende nedlæggelse af skoler, f.eks. i Hellested, hvor forældre følte sig tvunget til at oprette en friskole.

Men tendensen er tilsyneladende klar nok.

Forkert af nedlægge skoler

Stevnsbladet har forelagt de nye tal for kommunes børneudvalgsformand, Janne Halvor Jensen (DF), som er klar over tendensen med at tilvælge fri- og privatskoler, og som samtidig erkender, at andelen af grundskoleelver der fravælger folkeskolen, er høj på Stevns.

“Er det en udvikling, som er okay eller bekymrende for dig som børneudvalgsformand?”

– Der blev i 2013 nedlagt tre folkeskoler, hvor to af dem “genopstod” som friskoler. En stor del af eleverne, der havde gået på disse to skoler da de var folkeskoler, fortsatte på skolerne, da de blev til friskoler. Disse skoler har altid haft og har stadig en tæt tilknytning til lokalsamfundet og er derfor et naturligt valg for mange forældre, der er bosiddende i friskolernes nærområde. Derfor har vi i Dansk Folkeparti også altid været imod, at de to skoler blev nedlagt som folkeskoler. De havde deres berettigelse fordi vi er en kommune, der er så geografisk stor, som vi er.

Stevns har gode skoler

“Hvad kan du og kommunen gøre for at mindske flugten fra folkeskolen til friskoler?

– Jeg så selvfølgelig gerne, at andelen af grundskoleelever, der går på friskoler/privatskoler ikke var så høj, som den er her på Stevns.

Vi har tre rigtig gode folkeskoler, hvor vi har nogle meget kompetente og dygtige lærere og ledere ansat. Vores folkeskoler udvikler sig hele tiden, og der er løbende rigtig mange spændende tiltag i gang på alle tre skoler. Men vi er ikke gode nok til at “sælge” vores folkeskoler. Vi skal blive bedre til at fortælle om alle de spændende tiltag der løbende bliver sat i værk og udbrede hvor gode folkeskoler vi rent faktisk har, slutter udvalgsformand Janne Halvor Jensen.

