Flygtninge i arbejde giver Stevns en million kroner

(Last Updated On: 14. juni 2017)

Kommunens integrationsteam har skaffet flygtninge i arbejde, og dermed indkasseret en bonus på godt en million kroner fra finansministeren. (Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Finansministeren bebudede hen over weekenden, at landets 98 kommuner har fået 2.140 flygtninge i arbejde i 2016, og det udløser en bonus til kommunerne.

Stevns Kommune får en check på godt en million kroner.

Integrationen går bedre

Landets kommuner får en belønning på 53,5 millioner kroner. Det er 25.000 kroner per flygtning, der er kommet i arbejde.

Finansminister Kristian Jensen (V) er manden der uddeler pengene. Ifølge DR er han tilfreds med kommunernes indsats for at få flygtninge i job:

– Det er et tegn på, at integrationen på arbejdsmarkedet er begyndt at gå bedre, siger Kristian Jensen.

28 på Stevns har fået job

Det er en del af topartsaftalen mellem regeringen og kommunerne fra sidste år. Stevns Kommunes integrationsteam vedrørende arbejde har været en lokal succes.

– Vi har modtaget 908.000 kroner for at have skaffet 28 borgere i arbejde, fortæller afdelingsleder Susanne Birch Larsen..

sky