Fødselsdagsfest for Martin A. Hansen

Den kendte forfatter mindes ved flot fødselsdagsarrangement

Mindestenen om Martin A. Hansen er rejst ved Strøby Kirke, men forfatteren markeres også med et arrangement i Lille Heddinge Kirke i anledning af hans fødselsdag. (Foto: Klaus Slavensky)

Lille Heddinge: Som tiden dog går. Det er 108 år siden, at forfatteren Martin A. Hansen blev født, og det markerer Landsforeningen med forfatterens navn ved et flot fødselsdagskalas søndag den 20. august i Lille Heddinge Kirke.

Talere og orgelmusik

Det sker med et omfattende og spændende program, der indledes med en gudstjeneste i kirken kl. 10:30, hvor forfatter og tidligere præst Ole Juul, bistås af sognepræst Eigil Ingemann Andreasen, og Birgit Pedersen på orgel.

Herefter er der dømt hyggeligt samvær i sognegården med snak om forfatterens mange bøger, der bygger på begivenheder på Stevns. Derefter bydes på en frokost.

Prisoverrækkelse

Når mad, drikke og gode indtryk har lagt sig til rette, så overrækker landsforeningen en ærespris til litterær direktør for forlaget Gyldendal, Johannes Riis.

Gyldendal har været Martin A. Hansens forlag i mange år, og Johannes Riis har haft en finger med i flere af udgivelserne.

– Far var bondesøn på Stevns, og Johannes Riis bondesøn på Mors. Der har derfor været en særlig forståelse for forfatterskabet, fortæller Martin A. Hansens søn Hans-Ole, der sammen med sin søster Mette Lise Rössing er med til at arrangere dagen.

Ny udgivelse på vej

Ved 15-16 tiden bydes på kaffe, te og lidt mundgodt, og sågar et fødselsdagslotteri. Desuden vil landsforeningens folk orientere om næste års tema “Martin A. Hansen og Besættelsen”, som også bliver til en bogudgivelse i 2018, og viser en næsten ukendt side af forfatterskabet.

Hele molevitten koster 75 kr., som dækker alt fra sang, frokost, talere og kaffehygge. Beløbet betales på stedet, som i salig Martin A’s dage. Ikke noget med netbank og lignende her. Nemmere kan det ikke være.

Martin A. Hansen-rute

Vil man have mere Martin A. Hansen, så er der på Stevns etableret en digterrute, der udgår fra Solgårdsparken i Strøby Egede via forfatterens barndomsby Strøby og videre ud i det stevnske landskab.

På hver post kan man app’e sig til oplæsning af tekster, der er inspireret af de lokaliteter man befinder sig i. Se mere på digteroglandskab.dk.

