Første båd klar til VM

(Last Updated On: 6. september 2017)Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne […]

(Last Updated On: 5. september 2017)Så har vi desværre igen en sag om kortsigtet planlægning i Stevns kommune, med besparelser på daginstitutioner, der allerede, set […]

(Last Updated On: 7. september 2017)Dansk Industris analyse af det lokale erhvervsklima er netop udkommet, og Stevns Kommune er i år gået to pladser tilbage, […]