Store Heddinge: Hvert år den første søndag i februar er Diakoniens Dag, hvor der sættes fokus på diakoni og frivillighed. Dagen afholdes i Sankt Katharina Kirke for fjerde gang søndag den 5. februar 2017 fra kl. 13 til 15.45.

Denne søndag vil kirken lægge hus til en spændende eftermiddag, hvor frivillige organisationer på Stevns vil fortælle om deres formål og arbejde i dagligdagen.

– Hver forening har en stand. Mange har allerede meldt deres ankomst, men der er plads til flere – for hvor der er hjerterum, er der hus- og kirkerum, siger formand for menighedsrådet i Store Heddinge, Niels Chr. Rasmussen.

Han håber, at mange vil møde frem i løbet af eftermiddagen og høre om de muligheder og tilbud, der er for dem, som har problemer med ensomhed, diabetes, demens, alkohol og andet.

Inspirerende eftermiddag

– Der er mulighed for, at eftermiddagen forløber »flydende« – med tid og plads til samtaler og eftertanke samt inspirerende samtaler på tværs af boderne og organisationerne. Vi håber, at mennesker – både brugere og hjælpere – fra flere organisationer vil være en slags værter og invitere ind til store og små fortællinger om at give og modtage, om at bære og blive båret, om at miste og finde, om at kæmpe og vinde, siger menighedsrådsformanden.

Såvel brugere, pårørende og frivillige kan få en inspirerende eftermiddag i kirken, og forhåbningen er, at alle går hjem med nye indtryk og bedre kendskab til de mange forskellige tiltag og indgange, der er til støtte og hjælp i sogn.

Eftermiddagen afsluttes med gudstjeneste kl. 16.

Såfremt du og din organisation er interesseret i at deltage eller ved spørgsmål, så skriv til Erik Grønvall Kempfner på ergk@km.dk eller ring på telefon 30528621 for mere information.

(Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Hvad betyder »Diakoni«?: