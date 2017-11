Fokus på hørehæmmede

(Last Updated On: 14. november 2017)

Af: Ellen Knudsen, kandidat til Regionsrådsvalget for Det konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti mener, at ordentlige løsninger kræver prioriteringer og valg, samt samarbejde og kompromiser på tværs af partiskel.

Det er ikke rimeligt, at man i Region Sjælland skal vente op til 72 uger på at få et høreapparat. Takket være Høreforeningen er der sat fokus på dette store problem.

Sammen med kandidater fra flere partier, der opstiller til Regionsrådet, deltog jeg den 1. november i paneldebat i Roskilde om emnet.

Ingen tvivl om, at alle partier er enige om, at der i den kommende periode må arbejdes for at nedbringe ventetiderne til at få høreapparat, både fra start, men også, når det skal udskiftes efter flere års brug, eller dersom det bliver defekt.

Vi hørte om meget utilfredsstillende oplevelser. Det Konservative Folkeparti er tilhænger af forandringer, når de fører til noget på kort eller lang sigt. Løsningen er ikke penge alene, men især en omlægning af arbejdsgange og ansvar.

For mig at se skal alle Regioner i samarbejde med kommunerne tage »service og arbejdsgang for Hørehæmmede« op til gennemgang og forandring.

Tak til Høreforeningen, at de synliggjorde denne store opgave for Region Sjællands politikere.

Fysioterapeut Ellen Knudsen

C kandidat nr. 4

Regionsrådsvalget