Fokus på det vigtigste

Det vigtigste trafikpolitiske tiltag i Stevns Kommune er en løsning, der hjælper alle dem, som hver dag hænger fast i morgentrafikken mod Køge.

At den vedtagne naturpakke åbner op for, at der igen kan ses på grundlaget for en omfartsvej over ådalen og uden om Strøby Egede er gode nyheder – men må ikke have førsteprioritet.

Lad os derfor fokusere på det vigtigste først. Den største udfordring i hverdagen er flaskehalsen igennem Køge. Vi skal også kæmpe for en omfartsvej udenom Strøby Egede, men muligheden for at kunne komme gnidningsløst på arbejde for de mere end 80 procent af vores borgere, der pendler mod nord, er lige nu vigtigere.

Fokus skal være på en ny nordlig vejføring ud af Stevns Kommune og det er her, de fleste kræfter skal sættes ind. Kun på den måde fjerner vi risikoen for, at trafikken sander til igennem Køge.

Kære Steen S. Hansen, jeg ved, du igennem mange år har været en stærk fortaler for den sydlige vejføring, men kan vi ikke lave en aftale om, at vi lægger de sydlige vejføringer i mølposen og arbejder aktivt for en nordlig, som hjælper langt de fleste af vores borgere i hverdagen frem for de få?

Vi skal ikke glemme, at mange i Køge også lider sammen med os under de store trafikale udfordringer. Udfordringer, der om ikke så længe bliver endnu større, når de mange arbejdspladser, der heldigvis er på vej med Universitetssygehuset, skaber mere trafik.

Det vigtigste trafikpolitiske tiltag for Stevns Kommune og for vores borgere er, at fjerne den trafikale tilsanding i Køge. Det er her, det politiske fokus skal være for nuværende.

Flemming Petersen

Medlem af Venstre