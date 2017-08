Folk skal kunne tilrettelægge deres liv

(Last Updated On: 16. august 2017)

SF ønsker at lade Stevns kommunes ansatte skrue op og ned for deres arbejdstid efter deres behov. SF mener, at samtlige medarbejdere i kommunen i fremtiden skal have mulighed for at skrue op eller ned for deres arbejdstid – og dermed lønposens størrelse.

Vi lever i et individualistisk samfund, hvor folks behov og ønsker er vidt forskellige og ændrer sig over årene, og derfor ønsker man i højere grad at tilrettelægge og råde over sin tid selv.

Vi forestiller os, at man en gang om året aftaler med sin leder, hvilken arbejdstid man ønsker det kommende år. Dette skal naturligvis ske inden for den overenskomst, som gælder på det pågældende område.

Stevns kommune er en stor arbejdsplads med langt over 1.000 ansatte, og derfor mener vi, at det er muligt at lave disse arbejdstidsjusteringer uden nogle problemer. Det betyder, at det ikke vil give kommunen ekstra udgifter at indfører dette »work-life-balance« tiltag – tværtimod.

Dem, som vil få glæde af ordningen, kan være den unge, der netop er blevet udlært og gerne vil tjene en ekstra skilling, medarbejderen, der er mere etableret, og som har børn og derfor gerne vil gå lidt ned i tid eller den ældre medarbejder som vil trappe ned på vejen ud af arbejdsmarkedet.

Vi forventer, at indflydelse på egen arbejdstid vil føre til et bedre arbejdsmiljø, øget tilfredshed og større arbejdsglæde, ligesom det vil blive et konkurrenceparameter i forsøget på at tiltrække arbejdskraft.

Michael Graakjær

Spidskandidat for SF-Stevns til kommunalvalget