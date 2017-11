(Last Updated On: 1. november 2017)

Mette de Fine Licht har skrevet flere bøger, bl.a. »Viljepigen – for ung til kræft«. (Pressefoto)

Hårlev: »For ung til kræft« er et gribende og ærligt foredrag om at være en ung pige midt i en alvorlig og uforståelig sygdom – og om at komme ud på den anden side.

Foredraget er med Mette de Fine Licht, der som 16-årig fik konstateret en sjælden type kræft i benet. En livsglad efterskoleelev den ene dag, dødssyg den næste. Mens vennerne festede og gik i skole, kæmpede Mette med kemo, kræft og konstant kvalme – og med at være skaldet. Men hun lod sig ikke knække. Hun købte en paryk, begyndte i gymnasiet og gjorde alt for at leve en så normal teenagetilværelse som muligt.

I foredraget fortæller Mette hele sin historie – fra sygdommens første symptom til det at vende tilbage til livet efter kræften som mor, hustru og sig selv. Med en benprotese og et evigt ar på sjælen.

– Jeg håber, at min historie kan give mod og håb til den kræftpatient, som ligger derude et eller andet sted lige nu og føler sig alene. Selv om mine venner og familie støttede mig dengang, var der i sidste ende kun én krop, som var syg – nemlig, min. Og dengang manglede jeg inderligt en solstrålehistorie at spejle mig i. Det er den, jeg nu forsøger at give andre, siger Mette de Fine Licht.

Foredraget er tirsdag den 7. november kl. 19 til 21 i Stevns Frivillighedscenter i Hovedgaden 46 i Hårlev.

Det er Kræftens Bekæmpelse på Stevns, der arrangerer foredraget, som er åbent for alle. Tilmelding er ikke nødvendig.