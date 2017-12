Forbrugervalg 2017 – husk at stemme

(Last Updated On: 5. december 2017)

Valgene til Regionsråd, kommunalbestyrelse og ældreråd blev vel gennemført den 21. november 2017.

Men i disse dage gennemføres faktisk endnu et vigtigt valg for både forbrugere og virksomheder i Stevns kommune. Der er nemlig forbrugervalg til Stevns Spildevands bestyrelse, men denne gang er det uden plakater og valgmøder.

Der skal vælges to forbrugerrepræsentanter. Jeg opstiller som kandidat til valget. Herudover er der to andre gode kandidater at vælge imellem. Det er således tæt løb, og din stemme er vigtig.

Jeg vil meget kort fortalt arbejde for rent spildevand, så grundvandet og miljøet skånes samtidig med, at vi forbrugere – private og virksomheder – kan betale regningen. Jeg har herudover erfaring med både bestyrelsesarbejde og arbejde i virksomheder, der har stor politisk interesse.

Valget sker ved brug af NEM-ID påklarforsyning.dk, hvor der også findes en vejledning i, hvordan det gøres.

Jeg håber, at I benytter jer af jeres husstands eller virksomheds stemme til at stemme på mig, inden fristen udløber den 10. december 2017. På forhånd tak.

Bjarne Bladt Hansen, 53 år, Rødvig

Kandidat til Forbrugervalget 2017 i Stevns kommune