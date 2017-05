Forfatteren Merete Pryds Helle skriver sine bøger i hånden

(Last Updated On: 24. maj 2017)

Den prisbelønnede forfatter, der besøger Stevns den 30. maj på Strøby Egede Bibliotek, har også lyst til at lave en Netflix-serie

Der går en lige linje fra Stevns-forfatteren Martin A. Hansen, der som den første danske forfatter modtog De Gyldne Laurbær i 1949 for ”Tanker i en skorsten”, til Merete Pryds Helle, der netop har modtaget denne største danske litterære pris for ”Folkets skønhed”.

Modtager af litteraturpriser

Begge forfattere eksperimenterer med det skrevne ord, hver i deres tid, og begge kredser om fortællinger om folket, de fattige, de udstødte, de anderledes, lad os kalde dem ”karakterene”, som på magisk vis findes i os alle. Det er det, som de bedste forfattere kan.

Merete Pryds Helle er en usædvanligt alsidig forfatter, og hun har skrevet i næsten alle genrer – fra apps til digte, computerspil og krimier. Og hun skriver til alle. Derfor er hun også nomineret til DRs Romanpris, og derfor vandt hun Politikens Litteraturpris 2016.

Nysgerrig og ekserimenterende

Forfatter Merete Pryds Helle kommer til Stevns. Man kan møde hende på biblioteket i Strøby Egede tirsdag den 30. maj. kl. 19-21. Det kræver tilmelding! Stevnsbladet har talt med forfatteren.

”Du har skrevet prosa for voksne, børnebøger, anmeldelser, essays, radiospil, sonetter, radiospil med mere. Er der en genre, som du føler dig mest hjemme i?”

– Det handler ikke om en genre. Det er mere noget med forholdet mellem form og indhold, præciserer Merete Pryds Helle, og uddyber om det at skrive:

– Man ved aldrig, hvad det bliver. For det er altid nyt. Alt udvikler sig hele tiden. Jeg tror, det bare handler om nysgerrighed. Jeg er total vanemenneske på alle andre områder, samme gåtur, samme yndlingsretter og så videre, men med litteraturen er det modsat.

Sprog er interessant

”Du arbejder ofte med sproglige eksperimenter. Hvad er det, som driver dig til altid at prøve nye veje?”

– Det er for eksempel form. Det er ganske svært at få teksten til at se let ud. Så det nye, den kommende tekst, er også et eksperiment, en fortløbende handling. Med ”Folkets skønhed” var det en udfordring at skrive en fortælling, uden plot, som er spændende. Det er på en måde en kausalitet, en årsagssammenhæng, det at rumme årsagen til noget, at beskrive en tilstand mellem årsag og virkning. Sprog interesserer mig, det er sjovt at skrive. Det handler ikke bare om, at sproget er et middel, selv om det også er det.

Skriver i hånden

”Du skriver dine bøger i hånden, undtagen dine krimier, hvorfor denne ekstra arbejdsgang?”

– For at det skal gå langsommere. For at huske, at komme ud i alle kroge, også det sanselige, lyde, farver, det fysiske. Jeg ser for mig, hvad jeg skal skrive. Så jeg skriver i hånden for ikke at komme for hurtigt videre. For det er de dybe følelser, som man skriver på. Der er mindre følelser i at skrive krimier; for mig.

”Du renskriver selv manus, og overfører det så til computer. Er det så to forskellige bøger der kommer ud af det?”

– Nej, men der er stor kvalitetsforskel. Meget forandrer sig igen, når jeg renskriver det. Men de oprindelige håndskrevne manus ligger på Det Kongelige Bibliotek. Jeg har tænkt at fjerne alle klausuler og frigive materialet, så der er fri adgang, hvis nogen vil se og sammenligne processen.

Lyst til at lave teater

”Har du nogensinde skrevet teater eller filmmanus?”

– Jeg har lavet flere teaterforslag, men hidtil er de ikke blevet optaget nogen steder. Men jeg har ikke opgivet. Film, tror jeg ikke, at jeg vil kaste mig over, jo måske en Netflix-serie, det kunne være spændende.

Kampen for ytringsfrihed

”Du er medlem i forfatterforeningen PENs bestyrelse, og du har engagereret dig i arbejdet for ytringsfrihed, støtte til forfulgte forfattere og så videre. Hvad får dig til det?”

– ”Tjenerindens fortælling’” af Margaret Atwood, der også er blevet filmatiseret, handler om kvinders beretning om livet i en stat, der overvåger enhver aktivitet og slår hårdt ned på modstand. Det viser sig nu også at ske i USA, det viser sig at ske i Tyrkiet. Det er også en virkelighed, som man bliver nødt til at være på forkant med. Det kan også ske herhjemme. Det er meget skræmmende. Vi er nødt til at hjælpe hinanden, især de af os, som har overskuddet. Undertrykkelse sker ikke kun for andre mennesker, en bestemt slags mennesker, det kan ske for os alle, slutter Merete Pryds Helle.

sky