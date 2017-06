Forgyldt hattrick til roklub

(Last Updated On: 13. juni 2017)

Rødvig: Kender I det, at vinde medaljer af guld, sølv og kobber? Det gør de i roklubben Stevns.

Tre gange guld

Roklubben fra Rødvig Havn har været en weekendtur i Haderslev, hvor arkæologer både har fundet guld- og sølvskatte, men denne gang var det to håndfulde unge rotalenter, der slæbte metal hjem.

Haderslev Regatta er et af de største stævner i Norden, med over 1.100 tilmeldte deltagere, og mange både fra Tyskland og Danmark.

Roklubben Stevns deltog på bølgerne i strid vind over Haderslev Dam. Jakob Iversen trak en førsteplads hjem i singlesculler, hvilket Nikoline Tornehøj Kroll toppede med at vinde i singlesculler både lørdag og søndag. Malthe Christiansen og Andreas Møller roede en tredjeplads hjem i drengenes dobbeltsculler, ligesom Malthe på en kombineret Sorø/Stevns båd fik en andenplads i en dobbeltfirer.

Et hav af triumfer

Stevns deltog med en stor gruppe helt unge roere og de viste klubbens farver på fineste måde ved at Cecilia Kroll blev toer i begynderbådtypen Edon, Kristina Bech Nielsen treer, Anna Iversen firer og Ida Birk sekser. I drengenes løb roede David Larsen sig ind på en fjerdeplads.

Nikoline Kroll ror i år med på en kombineret båd fra Danske Studenters Roklub sammen med Louise Hyldager, og i A rækken, hvor der kan være op til tre år ældre roere med, roede de to piger en imponerende tredjeplads hjem, i hård konkurrence med de bedste tyske både.

På det urolige vand trak Jakob Iversen og Nikolaj Andersen en andenplads hjem på den korte distance, skarpt forfulgt af Nikolaj Olsen og August Poulsen, som blev treer i drengenes dobbeltsculler. Rollerne på den lange 3.000 meter distance var byttet om da Nikolaj og August fik en flot 8. plads ud en særdeles lang startliste, og Jakob og Nikolaj blev nummer 10.

På vej mod ny succes

Roklubben Stevns deltager næste gang i Sorø´s internationale regatta, hvor klubben stiller med et ligeså stort kontingent roere, forældre og trænere, hvilket er med til at skabe en god ramme for roerne.

Klaus Kroll fra roklubben Stevns er glad for opbakningen og succesen:

– De senere års satsning på ungdommen, har betydet at vi nu er en attraktiv samarbejdsklub for de traditionsrige klubber som Sorø, og det Så det er næppe sidste gang at klubben får et større antal medaljer med hjem, siger han.

sky