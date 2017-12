Formandskab i Nyt Stevns trækker sig

(Last Updated On: 7. december 2017)

Den afgående formand for Nyt Stevns, Lars Kristiansen.

(Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Det politiske miljø på Stevns har haft nogle turbulente dage siden kommunalvalget. Først dannede Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Nyt Stevns alliance og valgte Anette Mortensen (V) til borgmester.

Formandsflugt fra partier

Denne konstitueringsaftale gav Nyt Stevns en formandspost til nuværende borgmester Mogens Haugaard.

Få dage efter vendte Konservative og Venstre ryggen til DF og Nyt Stevns, og lavede konstituering med Socialdemokratiet. Disse politiske manøvrer har givet dønninger i både DF og Nyt Stevns, og har afstedkommet en mindre formandsflugt fra de svigtede partier.

Først gik DF’s formand af med øjeblikkelig virkning, og torsdag meddelte formanden, Lars Kristiansen, og næstformanden, Jette Bøgebjerg Balslev (Nyt Stevns), at også de trækker sig. Begrundelsen holder de for sig selv.

Fortsætter arbejdet

Borgmester Mogens Haugaard oplyser, at lokallisten allerede i næste uge afholder ekstraordinært møde, hvor de vælger et medlem fra Nyt Stevns’ bestyrelse som ny formand.

– Jeg forventer ikke at flere medlemmer går, og Nyt Stevns fortsætter arbejdet de næste mange år på baggrund af den tillid, som vælgerne har givet os, som det tredjestørste parti i kommunalbestyrelsen, slutter Mogens Haugaard.

Nuværende medlem af kommunalbestyrelsen, Inge Milbrat, oplyser, at hun forbliver i Nyt Stevns.

Sidste nyt: Endnu et markant medlem forlader Nyt Stevns

Kandidat Johnny Andersen (Hårlev) meddelte torsdag eftermiddag til Dagbladet, at også han forlader partiet i protest.

– Jeg har besluttet, at jeg melder mig ud af Nyt Stevns. Det sker i eftermiddag, hvor jeg vil meddele, at jeg ikke med troværdigheden i behold kan forsvare det dobbeltspil, som Mogens Haugaard har ført. Når man har indgået en aftale og støtter en borgmester, så er det den, der gælder. Mogens havde opnået en vigtig post som formand for Social- og Sundhedsudvalget, men den har han nu kastet over styr, fordi han prøver på at blive borgmester. Det kan jeg godt forstå, at Anette Mortensen er nødt til at reagere imod, siger han.

sky