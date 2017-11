Forskelsbehandles børn i Strøbyhallen?

(Last Updated On: 1. november 2017)

En gruppe forældre til idrætsudøvende børn er utilfredse med en række forhold i idrætshallen og AIK Fonden

Strøby Egede: En sag om mad- og drikkevarer har udviklet sig til en klagesag mod AIK Fonden og Stevns Kommune.

Hardy Javelin fra forældreguppen har bedt advokat Thomas Buus Mark om at repræsentere sig i en usædvanlig sag, som nu er rejst for kommunalbestyrelsen.

Forældrene er utilfredse med, at de små brugere ikke må medbringe mad eller drikkevarer i Strøbyhallen, eller på idrætscentrets områder.

I stedet henvises de til hallens cafeteria.

Ok med madpakker

Klagen er også sendt til kommunens forvaltning, og vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann kommenterer sagen således:

– Det er kommunens ordensreglement, der gælder for både Strøbyhallen, Stevnshallen og Hårlevhallen. Og reglementet gælder også fodboldbanerne såfremt der er tale om decideret forplejning af et hold ved f.eks. en julefrokost, sommerfest, arrangement til Aktiv Sommer og lign. Men ikke ens egen “flade rugbrødsmad og drikkedunk”, der er altid i orden at medbringe, siger Bjørn Voltzmann.

Forældregruppen er også utilfreds med kommunens tilsyn med AIK Fonden, og specielt rettes der kritik af fondens brug af håndværkerarbejde, som forældregruppen finder, kan være i strid med udbudsreglerne, hvilket AIK Fondens revisor ikke mener, ifølge regnskabet for 2016.

sky