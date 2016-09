Forsøg på tricktyveri hos 84-årig

ARNØJE: En 84-årig kvinde med bopæl på Arnøje Bygade anmeldte onsdag den 7. september kl. 16.05 til politiet, at hun tidligere på dagen under ophold i sin stue så en fremmed kvinde i haven, som kom hen og bankede på terrassedøren.

Da hun åbnede, masede den fremmede kvinde sig indenfor i stuen og talte på et sprog, som den 84-årige ikke forstod. Hun ville muligvis sælge to krøllede kvindemagasiner, som hun medbragte, men den 84-årige afviste hende.

Da den fremmede kvinde blev bedt om at forlade stedet, ønskede hun at låne toilettet og pegede på maven. Den 84-årige fulgte hende til toilettet og ventede uden for døren, indtil hun var færdig, og hun blev derefter ledsaget ud af huset.

Kvinden blev af anmelder beskrevet som en ung kvinde på 23-25 år, omkring 165-170 cm. høj, spinkel af kropsbygning, hvid hudfarve og lyst, langt hår. Kvinden talte på et andet sprog end dansk og hun medbragte to krøllede røde blade.

Der er ikke umiddelbart stjålet noget fra bopælen, og den 84-årige har efter episoden fået vejledning under et tryghedsskabende besøg.

Lokalpolitiet i Køge hører gerne fra personer, der har bemærket kvinden i området. Kontakt politi på tlf. 114 med oplysninger i sagen.