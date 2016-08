En forstandig og fremsynet bestyrelse

Østsjællands Museumsforening har som støtteforening for museet gennem en årrække levet et stille og nærmest upåagtet liv, men med et stort antal meget trofaste medlemmer.

Imidlertid har Stevns Klints optagelse på UNESCO’s liste over verdensarv understreget museumsforeningens væsentlige indflydelse på sammensætningen af museumsbestyrelsen, og foranlediget foreningens bestyrelse til et forslag om ændrede regler for sammensætning af foreningens bestyrelse.

Forslaget har skabt utilfredshed hos en gruppe af foreningens medlemmer, som med et ændringsforslag har fået samlet foreningens medlemmer på fire generalforsamlinger.

Dette ændringsforslag blev forkastet for to uger siden, og mandag aften blev bestyrelsen nye og imødekommende ændringsforslag vedtaget med et væsentligt flertal. Det gode danske foreningsdemokrati bestod sin prøve.

Mindretallet fik mulighed for at få afprøvet sine synspunkter, flertallet gjorde det muligt at lade bestyrelsen komme videre i arbejdet til fordel for vort fine museum, og forhåbentlig er det blevet klart for alle de, der sætter så stor pris på vor egn – Kalklandet, at Museumsforeningen er betydningsfuld, men er afhængig af at have forstandige og fremsynede folk i bestyrelsen.

