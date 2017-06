Forvaltningen handlede for hurtigt

(Last Updated On: 22. juni 2017)

Det mener Mogens Haugaard Nielsen, der fortsat ønsker at tilbagetrække politianmeldelsen mod en rødvig-borger, der har stynet kommunens træer

Rødvig: I sidste uge valgte Stevns Kommune at politianmelde Niels Brogaard fra Rødvig for hærværk, da han har stynet træer uden for sin grund. Borgmester Mogens Haugaard Nielsen (løsgænger) udtalte efterfølgende til TVØst, at han så sagen som værende under bagatelgrænsen, og at han derfor ville tage sagen op i Økonomiudvalget med henblik på at trække anmeldelsen tilbage. Det er han siden blevet kritiseret for, men borgmesteren har ikke ændret synspunkt.

– Når en sådan sag kommer i pressen, så er jeg som borgmester nødt til at reagere. Forvaltningen har i denne sag reageret lidt for hurtigt, synes jeg, og jeg ser det ikke som hærværk, siger Mogens Haugaard Nielsen.

– Jeg respekterer John Dalsgaard Jensens mening, men jeg er ikke enig. Når den kommer ud i pressen, er det ikke længere kun en forvaltningssag, men en politisk sag. Og jeg mener stadig, at vi bør se, om vi kan trække anmeldelsen tilbage, siger borgmesteren.

Han oplyser, at forvaltningen har håndteret sagen fuldstændig korrekt efter de regler, der er.

– Men i den konkrete sag synes jeg, at forvaltningen har handlet lidt for hurtigt.

rmh

(Arkivfoto: Mogens Haugaard Nielsen)