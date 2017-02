Fra arvestykke til unikasmykke

Guldsmed Stine Andersen kan omforandre dine arvestykker til et helt særligt unikasmykke, som du selv kan sætte dit præg på

Rita Siig (th) er meget glad for det færdige resultat, som Stine Andersen fik ud af hendes gamle guldsmykker. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Hos Anytime Smykke- og Brillehuset på Nytorv arbejder guldsmed Stine Andersen. Stine blev udlært for 10 år siden, og hun har siden haft fornøjelsen af at omdanne adskillige gamle arvestykker til nye, håndlavede unikasmykker.

– Guldsmedefaget er et gammelt, fantastisk håndværk. Det er samtidig et fag, som hele tiden er i udvikling. Der eksisterer efterhånden maskiner, som kan klare en del af arbejdsprocesserne, men jeg er glad for, at der stadig er mange kunder, som sætter pris på at få sjæl med i smykkerne og derfor gerne vil have et håndlavet unikasmykke, siger Stine Andersen.

Flere historier i ét smykke

En af hendes kunder er Rita Siig fra Rødvig, som har fået en helt særlig ring, der betyder meget for hende.

– Jeg havde nogle guldsmykker liggende hjemme i skuffen, blandt andet en guldring med en rød granat, som jeg havde fået af min mand, da vi fejrede vores fem års bryllupsdag. På grund af et insektbid, hvor min finger svulmede op, måtte lægen desværre klippe ringen op. Det var jeg rigtig ked af, siger Rita Siig.

En dag faldt Rita over en annonce fra Anytime Smykke- og Brillehuset i avisen.

– Jeg tog ind til butikken og talte med Stine. Jeg fortalte om mine ønsker: At det skulle være en fingerring med granatsten og gerne med lidt snoninger. På baggrund af vores samtale, designede Stine fire forskellige forslag til en ny ring, forklarer Rita Siig.

– Ud fra den lidt diffuse ønskeliste jeg gav Stine, blev jeg meget imponeret over hendes designforslag – og det var nemt at vælge, for et af dem ramte plet, siger Rita.

Udover bryllupsgaven var der også et guldsmykke fra mandens faster, som han havde haft et meget nært forhold til.

– På den måde har jeg fået en ring med flere historier, som nu er smeltet sammen. Det gør ringen helt særlig for mig, siger Rita Siig, som opbevarer sit unikke smykke i en bankboks, når hun ikke har ringen på.

Faglig stolthed

Stine kan omforandre de gamle arvestykker til både ringe, halskæder, vedhæng, øreringe og armringe.

Stine i sit værksted, hvor hun laver unikasmykkerne. Det er også her Stine udfører diverse reparationer, lodder kæder, sætter ringe i størrelse, rhodinerer hvidguld og fremstiller vielsesringe. (Foto: Rikke Michael Hansen)

– Det er en spændende proces at fremstille et unikt smykke til kunden, og det giver mig en stor glæde og samtidig stolthed, når kunden glad og tilfreds forlader butikken med deres smykke, som de selv har været med til at fremstille, siger guldsmeden.

Nogle kunder får lavet et unikt smykke til sig selv, mens andre ønsker at give det som en helt særlig gave med historie og sjæl, for eksempel til konfirmanden.

Eftersom man typisk selv leverer materialerne til smykket, skal man kun betale for Stines arbejdsløn. Og bliver der guld til overs, vil det blive modregnet i prisen.

rmh