Fra landidyl til Industrivej

(Last Updated On: 23. maj 2017)

Magleby: Tryggevælde Provstikontor flytter den 1. juli fra Magleby på Stevns til den tidligere administrationsbygning på Industrivej 2 i Rønnede.

Nye og flere funktioner

Aftalen om lokalerne er indgået mellem Faxe Kommune og Tryggevælde Provstiudvalg, og den centrale beliggenhed i provstiet har haft indflydelse på valget af lokaler i Rønnede, Faxe Kommunes centrale by.

I første omgang flytter provst Erhard S. Westenberg og provstisekretær Agneta Noregren ind i de nye lokaler. Flere funktioner bliver tilføjet på sigt. Der skal blandt etableres en regnskabsfunktion, der også kan give rådgivning til menighedsrådene i f.eks. personaleansættelse af gravere, sangere, organister og byggekonsulenter.

Tror på bedre service

Provst Erhard S. Westenberg og provstisekretær Agneta Noregren siger om flytningen, at det er for at ligge mere centralt i forhold til alle sogne:

– Vi ser frem til at arbejde i vores nye lokaler og dermed få plads til udvidelser i provstiet. Med lokalerne i den tidligere administrationsbygning i Rønnede får vi bedre mulighed for at servicere menighedsrådene, og det glæder vi os til.

sky