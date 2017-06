(Last Updated On: 8. juni 2017)

Stevns Klint: Fredningsnævnet for Østsjælland fremlagde den 1. maj sit endelige forslag til fredning af Stevns Klint.

Da nævnets afgørelse på nogle punkter afviger fra det oprindelige fredningsforslag, skulle kommunalbestyrelsen torsdag aften beslutte, om afgørelsen skulle påklages.

En enig kommunalbestyrelse valgte ikke at klage over afgørelsen, hvilket blandt andet betyder, at den 25 meter brede bræmme fortsat må dyrkes, gødes og sprøjtes. Fredningsnævnet har derfor taget fredningsforslagets formålsparagraf 2 ud: »At bevare og fremme områdets karakteristiske naturtyper for at skabe et artsrigt plante- og dyreliv herunder særligt de naturtyper og arter, som er knyttet til naturtypen næringsfattigt kalkoverdrev«.

En anden afvigelse fra det oprindelige forslag er, at fredningsbestemmelserne for Boesdal og Stevns Fyrcenter træder i kraft med det samme.

Fredningsnævnet har endvidere taget muligheden for etablering af ti nedgange ud men skriver, at fredningen ikke er til hinder for allerede etablerede lovlige nedgange samt påtænkte trapper i Højerup og ved Fyrcenteret. Nævnet gør desuden opmærksom på, at der kan dispenseres ved etablering af offentligt tilgængelige nedgange eller trapper.

Erstatning og sikkerhed

Det oprindelige krav om økonomisk kompensation fremsat af lodsejerne var betydeligt højere, end de 2,5 millioner kroner, der er sat i Fredningsnævnets kendelse.

Thor Grønbæk (løsgænger) fik ført til protokols, at erstatningsbeløbene til lodsejerne er for lave – bakket op af Venstre.

Også Mogens Haugaard Nielsen (løsgænger) udtrykte bekymring over erstatningens størrelse:

– Der er en meget stor difference mellem erstatningen og den vurdering professionelle fagfolk tidligere har givet. Det giver et stort værditab og risiko for insolvens. Det vil være en skidt situation, sagde borgmesteren.

Varly Jensen (O) fik tilføjet, at det skal fokus på sikkerheden for de folk, der færdes langs klinten.

Idet den samlede erstatningssum overstiger 500.000 kroner, og fordi Danmarks Naturfredningsforening (DN) har valgt at anke punktet vedrørende retten til at dyrke og gøde de yderste 25 meter ud mod klintekanten, går fredningssagen videre til højere instans.

rmh