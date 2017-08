(Last Updated On: 22. august 2017)

Tænk, hvis der igen kunne landes lokale fisk af lokale fiskere i Rødvig Havn.

Stevnsfisk til restauranterne i Rødvig, ja, i hele kommunen og selvfølgelig hos den lokale fiskehandler. Der burde også være muligheder hos dagligvarebutikkerne: Frisk Stevnsfisk i en køledisk nær dig!

Siden fiskekvoterne blev mulige at sælge i 00’erne under Anders Fogh, har mange af de små havne mistet deres livsnerve – det kystnære fiskeri. Kvoterne har klumpet sig sammen hos kvotekongerne.

Da jeg flyttede til Stevns i 2001, kunne vi købe fisk direkte fra kutterne i Rødvig. Det er meget sjældent muligt længere.

Men behøver det være sådan? Jeg tænker, der må være mange interesser i at få lokalt, kystnært fiskeri i gang igen.

Siden december 2016, hvor et flertal udenom regeringen lavede en politisk aftale for at styrke kystnært og bæredygtigt fiskeri, er der åbnet nye muligheder for finansiering og generationsskifte.

Jeg ville ønske, at fiskere, erhvervsråd, Stevns Fødevarenetværk og andre interessenter ville sætte sig sammen for at undersøge, om man i fællesskab kan findes et grundlag for at lande spisefisk i Rødvig.

Det ville give lokale arbejdspladser, give et godt levende havnemiljø – også til glæde for turismen – og måske, ville jeg så igen kunne købe stenbiderrogn direkte fra kutteren, når den lægger til kaj.

Lene Vestergård

Enhedslisten Stevns