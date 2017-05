Frivillige kræfter bag ny turistinformation i Rødvig

(Last Updated On: 17. maj 2017)

Rødvig: »Set i lyset af, at der i år ikke åbnes et turistbureau i Rødvig, er en gruppe borgere i byen ved at afsøge mulighederne for at åbne en lokal turistinformation baseret på frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vi forestiller os, at vi som engagerede og lokale vil kunne møde blandt andet de mange cyklende og sejlende turister med gode råd om, hvordan de får de bedste oplevelser under deres ophold på Stevns«.

Sådan kan man blandt andet læse i en pressemeddelelse fra gruppen af lokale borgere fra Rødvig, som gerne vil bevare en lokal turistinformation i havnebyen.

Gruppen, der i øjeblikket arbejder på at danne en helt ny forening til formålet, har indgået aftale med Foreningen Rødvig Flintovn om, at Flintovnen kan være informationens vartegn og udgangspunkt.

– Der bliver brug for en hel del frivillige, men også brug for støttemedlemmer og lokale sponsorer til at dække de nødvendige driftsudgifter. Vi vil meget gerne hurtigt i gang, så allerede i næste uge vil vi kunne invitere til stiftende generalforsamling, der sandsynligvis bliver torsdag den 1. juni, oplyser Peer Nørgaard, som er en del af gruppen.

Har du allerede nu lyst til at være med i dette initiativ, er du velkommen til at sende en mail til enten Peer Nørgaard på e-mail peerstevns@gmail.com eller til Finn Barlach på e-mail fiba@mail.dk.

Et af Rødvigs vartegn, Flintovnen på Christiansø, skal danne udgangspunktet for en ny turistinformation baseret på frivillig og ulønnet arbejdskraft. (Foto: Rikke Michael Hansen)