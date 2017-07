Frivillige fra Stevns redder Red Barnets sommerlejr

(Last Updated On: 31. juli 2017)

Red Barnet afholder hvert år sommerlejre for børn og familier i hele landet. Lejrene støttes af Arbejdsmarkedets Feriefond. (Pressefoto)

Stevns Naturcenter: 14 familier kan nu glæde sig til en sommerlejr på Stevns Naturcenter. Sommerlejren var ellers aflyst, men et samarbejde mellem Red Barnet og projektet Kulturland gav pote. Og nu er 40 børn og voksne – familier der ellers ikke ville kunne tage deres børn med på ferie – ved at pakke taskerne.

I første omgang blev årets lejrtur ellers aflyst, idet kolonien på Stødby Strand lukkede. I forbindelse med en workshop omkring Kulturland og Red Barnet, blev det hurtigt besluttet, at lejren måtte reddes.

Kulturland havde stedet: Stevns Naturcenter på kanten af Stevns Klint, og de frivillige blev søgt gennem pressen. Og nu har så mange frivillige, i alt 12, meldt sig, at lejren er et faktum.

Stor glæde og indianerdans

– Da jeg fortalte familierne, at der alligevel blev sommerlejr i år, udbrød der nærmest indianerdans og der blev råbt jubiii af glæde, udtaler Linda Sommer fra Red Barnet, som også er lejrleder.

– I Red Barnet ved vi, hvor meget det betyder for både børn og voksne at komme væk fra en trængt dagligdag og få nye oplevelser og netværk med andre familier i tilsvarende situation. Derfor er det fantastisk, at Kulturland har stillet Stevns Naturcenter til rådighed. Så kan vi sammen give børnene mulighed for at lege, have det sjovt og få nye venner og oplevelser, udtaler Maruska la Cour Mosegaard, Sektionsleder i Red Barnet for Børns Deltagelse.

Verdensarv og fossiler

Sommerlejren afholdes i denne uge på Stevns Naturcenter, og Kulturlands medarbejder naturvejleder, Kirsten Føns, har glædet sig til at tage imod Red Barnet og familierne.

– Vi håber på at kunne give familierne nogle gode dage på Stevns, hvor de blandt meget andet naturligvis skal ud og opleve verdensarven og finde fossiler i klinten, udtaler hun.

Kulturland er et forskningsprojekt og samarbejde mellem Museum Lolland-Falster, Østsjællands Museum og Museum Sydøstdanmark om at styrke livskvaliteten for medborgere i sårbare situationer gennem gode museumsoplevelser.