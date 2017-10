(Last Updated On: 25. oktober 2017)

Strøby: 0., 1. og 7. klasserne på Strøbyskolen er blevet meget klogere på, hvad det vil sige at være frivillig. Strøbyskolen, fodboldklub AIK 65 Strøby og DBU havde nemlig sat frivillighed på skoleskemaet.

En instruktør fra DBU underviste de ældste i træner- og holdledergerningen som frivillig, mens en anden underviste de små. Også en af AIK65’s frivillige, Conni Olsgaard, fik lejlighed til at fortælle om sine erfaringer:

– Jeg fortalte 7. klasserne om, hvordan det er at arbejde som frivillig i AIK 65 Strøby, glæden ved at gøre en forskel og få en masse dejligt samvær og skønne oplevelser med alle de unge mennesker i klubben. Det at kunne yde en indsats til et hold i klubben som hjælper, træner eller assistent giver en utrolig samhørighed med det enkelte hold med spillere og alle deres forældre, det dejlige sociale samvær samtidig med rigtig god motion, giver en masse dejlige oplevelser. Samtidig kan det bruges på de unge menneskers CV, at de har gjort et stykke frivilligt arbejde i en fodboldklub, var blandt budskaberne fra Conni Olsgaard.

Hun fik også lejlighed til at vise de yngste af eleverne rundt i Strøby Idrætscenter, heriblandt pokalskabet, omklædningsrummet, rengøringsrummet, dommertårnet – og fodboldbanerne naturligvis.

– Vi sluttede ved fitnesscentret og zumbasalen, hvor vi legede ståtrold og bønnestagen. Det var skønt at opleve alle de små, meget ivrige børn, lege og spørge ind til fodbold og hallens virke. De var alle meget engagerede og fik alle leget lidt, inden de holdte frokostpause i hallen, fortæller Conni Olsgaard.

Dagen sluttede udendørs på græs for alle eleverne – de små blev sendt på vitaminjagt, mens de store elever bemandede banens poster.

– Det var dejligt at se alle de glade 0. og 1.-klasser, som fik en dejlig oplevelse. De vil helt sikkert hilse på de store fra syvende, når de mødes på Strøbyskolen, slutter Conni Olsen.

rmh