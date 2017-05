Fuld blus under gryden

(Last Updated On: 23. maj 2017)

Da Deres udsendte ville have et foto kokken med kul på, insisterede Lars Esbjerg i, at æren for firmaets succes tilfaldt hele personalet, og derfor ses de her skulder ved skulder med chefen som midtpunkt. (Foto: Klaus Slavensky).

Strøby Egede: Når man kontakter cateringsfirmaet “Kok Med Kul På” får man ofte beskeden, at lige nu har man “rygende travlt”, og at de vil vende tilbage. Det gør de, og det gør kunderne også. På godt otte år har Lars og Janne Esbjerg bygget en succesrig virksomhed op fra bunden. Ligesom al den mad de sælger til private, til virksomheder og forskellige kulturarrangementer.

Kan bare det med mad

Lars Esbjerg har den rigtige baggrund: Uddannet kok, Divan 1 i Tivoli, Bossa Nova Steakhouse i Køge Havn, Svogerslev Kro, og så lige tre år i kabyssen på en af forsvarets u-både, ofte ude seks måneder i træk.

– Mit mål var at blive selvstændig, fortæller den driftige kok, og det blev han. På den hårde måde.

Fynboen, der i dag bor i Vallø, lever på alle niveauer op til ø-fællen H.C. Andersens mest folkekære eventyr.

Nyt mandskab igen-igen

Lars Esbjerg overtog den gamle købmandsbutik i Strøby Egede, og ene mand startede han med at købe råvarer, lave mad, pakke det, bringe det ud, vaske op, gøre rent.

Bestilling, levering, kvalitet. Det er opskriften på vokseværk, og det er gået stærkt. Så stærkt at han ikke umiddelbart kan huske hvornår han startede.

Efter at have konfereret med hustruen Janne, bliver de enige om at det må have været i oktober 2009. Janne Esbjerg blev også trukket ind i firmaet, som i dag tæller 14 ansatte, snart 16, fordi “Kok Med Kul På” åbner en filial i Sorø. Dertil kommer ekstra personale i spidsbelastninger, som der kommer flere og flere af. For kokken og iværksætteren Lars er også sin egen pr-mand. Hele tiden nye ideer og på jagt efter nyt kundegrundlag.

Dækker hele Sjælland

Konceptet er mad ud af huset, forklarer han og fortsætter:

– Vores grill-menu er et hit, som vi leverer på hele Sjælland. Der kan følge grill med, service, telt, fadølsanlæg, you name it. Og der kan komme en grillmester, som kan tilberede maden, siger Kul-Kokken.

Men det stopper ikke med det. I tre år har Lars Esbjerg også stået for kantinen i Strøbyhallen, men det stopper nu. Sorø-butikken skal i gang, og de mange festivalopgaver kræver også sit. Alle ansatte og frivillige på Roskilde Festivalen bliver spist af kokken fra Stevns. Dertil kommer konfirmations- og studenterfesterne, og et imponerende menukort med adskillige buffeter. Og så er der hal-fester, et rullende køkken med personalemad, der for øjeblikket er virksomt på byggepladsen ved Herlev Sygehus. motionsløbet DHL Stafetten.

Sponsorvirksomhed

Det med at støtte sportsarrangementer giver sig også udslag i sponsorvirksomhed til svømmeklubber, ridekonkurrencer, fodbold, Stevns Floorball Klub, Politihundeforeningen med flere. Aktiviteterne vokser, og det samme gør firmaets bilpark på seks firehjulede, der forøges med lejede biler på “de gode weekender”, som Lars udtrykker det.

På vej: Dagens ret

Den 38-årige kok sidder som på gloende kul, mens han fortæller om nye planer. Navnet på virksomheden er nok valgt med omhu. Og han har travlt. Som nærværende »chief« svæver han over vandene og er altid parat til at træde ind foran komfuret. På to-do listen er mad-ud-af-huset til musikaftenerne i Solgårdsparken, og til efteråret kommer der “Dagens ret”, så også singler, pensionister og hvem der har lyst, kan få et måltid.

Lars Esbjerg blev samtidig med at han åbnede “Kok Med Kul På” optaget i Køkkenchefernes Forening, som blandt andet har til formål at udbrede dansk og nordisk gastronomi. Det har Lars Esbjerg gjort til fulde.

sky