Den går altså ikke, borgmester

(Last Updated On: 28. juni 2017)

Kære Mogens,

Den går altså ikke!

Man kan ikke først uddelegere en opgave til forvaltningen og så bagefter, når opgaven er løst, hænge forvaltningen ud for at have løst opgaven.

Jeg er enig med dig i, at det ikke er en god situation at politianmelde egne borgere, men det har bare ikke noget med sagen at gøre. Jeg går naturligvis ud fra, at du har sat dig fuldstændig ind i sagen, inden du vælger at nedgøre forvaltningens arbejde.

Ifølge aftalerne om kompetencefordelingen på området, ligger ansvaret hos forvaltningen, og jeg er helt sikker på at de har gjort deres arbejde rigtigt godt, inden de går til en så drastisk løsning, som at politianmelde en borger.

Skal alle afgørelser genbehandles gennem pressen? Kan borgerne bare henvende sig gennem medierne, hvor borgmesteren så omgør sagen, hvis han har lyst til det? Uagtet hvor ærgerlig sagen er, skal alle benytte vedtagne retningslinjer og eventuelle klagemuligheder.

Det går bare ikke, at borgmesteren fører offentlig klagebehandling gennem medierne. Det har han hverken bemyndigelse eller kompetence til. Kompetencefordelingsplanen og dermed de retningslinjer, som forvaltningen arbejder ud fra, har du i øvrigt selv stemt for i kommunalbestyrelsen og derfor er ansvaret for politianmeldelsen i høj grad også dit.

Hvis vi som politikere, eller borgmester, skal forvente noget som helst eller forlange en tilbagetrækning af deres afgørelse, skal vi nok være opmærksomme på, at der bliver en hel del mere, der skal tages stilling til.

Jeg kender kun »træsagen« fra pressen og kan som sagt have min holdning til det, der er foregået, men du kan altså ikke, hverken som borgmester eller privat person forlange, at en uddelegeret forvaltnings beslutning skal omgøres; vi har jo ikke enevældet længere.

Vis nu lidt respekt for de medarbejdere du har været med til at udpege til at udføre den slags »grimme« opgaver, og påtag dig din del af ansvaret.

John Dalsgaard Jensen

Venstre Stevns