Garvergrund til naturpark

(Last Updated On: 1. november 2017)

Af: Borgmester Mogens Haugaard Nielsen, på vegne af Nyt Stevns

Lad os gøre den gamle garverigrund til en bypark. I mange år har de gamle forsømte bygninger fra Garveriets storhedstid skæmmet den sydlige del af Store Heddinge.

Nu er de væk. Men arbejdet med at skabe et nyt samlingspunkt i området er sat i stå.

Forligspartierne bag budget 2018 har ikke afsat en krone til at færdiggøre projektet. Det store område er nu som et åbent ar, og ligger uskønt hen langs vejen fra Store Heddinge til Stevns Klint.

Nyt Stevns havde sat 750.000 kr. af i vores budget til skabe et brugbart og attraktivt parklingende område. Vores forslag gik på at så græs, anlægge slyngede stier, plante blomster, buske og træer.

I en ny kommunalbestyrelse vil vi i Nyt Stevns kæmpe for, at der igen bliver sat penge af til at renovere området.

Der mangler i høj grad noget for de unge i Store Heddinge, ligesom der mangler noget for børn i byen. I den nye park kan der være en parkour- og skaterbane samt et naturfitness område for de større, og en legeplads for de mindre.

Lad os komme i gang, inden området gror til i ukrudt og henkastet affald. I Nyt Stevns er vi klar.

På vegne af Nyt Stevns

Borgmester

Mogens Haugaard Nielsen