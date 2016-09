Gederne er tilbage

HØJERUP/STEVNS KLINT: Det var vist et glædeligt gensyn for gederne, da de i går blev genudsat ved klintefremspringet under den gamle kirke i Højerup.

Her skal de spise sig mætte i vegetationen ved klinten de næste 14 dages tid – med mulighed for forlængelse af opholdet.

– Denne gang har vi af hensyn til vegetationen kun sat syv geder ud. Flere af dem var her også i foråret, og det var helt tydeligt, at de genkendte stedet, og de gik frivilligt ned af den stejle trappe, fortæller Naja Habermann, der er site manager for Udviklingsgruppen Stevns Klint.

Gederne, som er af racen dansk landrace, er et led i naturpleje af området, som Stevns Kommune er ansvarlig for.

Ligesom sidste er det ikke tilladt at fodre gederne eller klappe gederne, hvilket fremgår af flere skilte ved nedgangen til klinten.

rmh

(Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)