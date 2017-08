Genhør med virtuos

(Last Updated On: 8. august 2017)

Gerben Mourik, der er født i 1981, regnes i dag for at være blandt eliten af verdens absolutte toporganister. (Foto: Jesper Jørgensen).

Store Heddinge: Sidste år henrykkede den hollandske orgelvirtuos Gerben Mourik publikum med et brag af en koncert i Store Heddinge Kirke.

– Ikke mindst hans meget storslåede improvisationer over danske salmemelodier og sange, som han fik udleveret under koncerten, gjorde stor lykke, fortæller Jesper Jørgensen, der har arrangeret et genbesøg fra den dygtige musiker.

Onsdag den 16. august kl. 19 vil Gerben Mourik spille en række værker fra både barok og romantik – bl.a. J.S. Bachs Triosonate nr. 2 og en stort anlagt Toccata & Fuga over navnet Bach af hollænderen Jan Albert van Eyken (1823-1897) – og også i år vil han gerne improvisere over danske melodier, som publikum kan foreslå under koncerten.

I februar i år indspillede han en dobbelt-cd i Ansgarskirken i Aalborg, og inden koncerten i Store Heddinge indspiller han også en cd på kirkens velklingende Frobenius-orgel. Begge produktioner udkommer på det stevnske pladeselskab Helikon Records senere på året.

Siden juli 2006 har han været ansat i St. Michaels Kirke i Oudewater. I 2012 fik han ærestitel af Byorganist af kommunalbestyrelsen samme sted.

En fornem musikalsk oplevelse venter publikum, og der er fri adgang til koncerten.