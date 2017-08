Glad aften med et alvorligt formål

(Last Updated On: 30. august 2017)

Festaftenen Ladies Night er en del af Kræftens Bekæmpelse og arrangementet Lyserød Lørdag – Støt Brysterne, og på fredag den 1. september åbnes for billetsalget

Stevns: Der er både underholdning, spisning, spændende boder og god musik, når der lørdag den 7. oktober afholdes Ladies Night i Stevnshallen. Det er fra kl. 17 til 24 – og det er kun for kvinder.

Et af højdepunkterne er modeopvisningen, med tøj og tilbehør fra de stevnske butikker – og catwalkpigerne er kvinder, der selv har haft brystkræft samt nogle friske børn.

– Det er en festaften med glæde for et alvorligt formål – bekæmpelse af brystkræft. Det er den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse og Bryst Caféen, der inviterer og arrangerer den glade aften. Formålet er at indsamle midler til kræftforskning mod brystkræft , og beløbene går ubeskåret til brystkræftsagen; forebyggelse, forskning og patientstøtte. Og ja, de indsamlede midler gør en forskel, siger Anny Borch Jensen, der er formand for Kræftens Bekæmpelse Stevns.

Er man interesseret i at få en bod, donere en gevinst eller eventuelt støtte med et kontantbeløb, så kontakt Anny Borch Jensen på telefon 56504095, 29247726 eller e-mail: annyborch@mail.dk.

Det er tiende gang, at der arrangeres Lyserød Lørdag og fjerde gang, at Ladies Night indbyder til en festaften for kvinder. Der kan købes billetter frem til 28. september. Prisen er 350 kr., som er inklusive en let buffet.

Billetter kan købes hos Anytime, Smykke- og Brillehuset i Store Heddinge, og hos Blomsterhuset i Hårlev – i Hårlev skal betales med kontanter eller MobilePay.

(Arkivfoto: Bjørn Billstrøm)