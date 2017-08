God sæsonafslutning for Roklubben Stevns

(Last Updated On: 22. august 2017)

Kasper og Kristina Bech Nielsen med deres nyvundne medaljer. (Privatfoto)

Rødvig: De unge fra Roklubben Stevns fik en perfekt afslutning på regattaåret med fine placeringer ved DM og skolekaproningen på Bagsværd sø.

Malthe Christiansen vandt i en blandet Bagsværd- og Stevnsbåd sit løb, ligesom han fik en flot andenplads med Andreas Møller i drengenes junior dobbeltsculler finale.

Kasper og Kristina Bech Nielsen tog sig begge af førstepladsen i deres Edon løb på 250 meter.

Nikoline Tornehøj Kroll satte sig på pigernes singlesculler og roede sig op til en førsteplads efter en elendig start. Samme placering tog hun om søndagen på den korte distance. I en kombinationsbåd med Danske Studenter Roklubs Louise Hyldager gik de hjem på en tredjeplads i dobbeltsculler i udtagelsesløbet til Baltic Cup, hvilket er forløberen til ungdomslandsholdet.

Kommende junior C drenge i Roklubben Stevns, Jacob Iversen, Nikolaj Olsen, Nikolaj Andersen og August Poulsen roede fine første-, anden- og tredjepladser hjem, ligesom de også prøvede C klassen af mod nogen store drenge og kom ind på fjerde og femtepladsen.

Sæsonen for de klassiske regattaer er slut for i år. Nu venter et efterår med mange kilometer på vandet, fulgt af en indendørssæson frem mod ergometermesterskaberne.

Skulle man få lyst til at prøve kræfter med vand og styrke, er alle unge velkomne på havnen i Rødvig tirsdag og torsdag kl. 17.30 og søndag kl. 10.