Godt budgetudspil, men hvad med pengene?

(Last Updated On: 4. juli 2017)

Flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen på Stevns har udsendt et arbejdspapir, som udstikker målsætningerne for budget 2018. Det fremlagte arbejdspapir ser rigtig godt ud og har fokus på nogle af de vigtige områder, som SF ønsker at udbygge de næste fire år, nemlig den bedst mulige barndom for børnene, den bedst mulige uddannelse til de unge og en værdig alderdom for vores ældre medborgere.

Vi mangler nu blot den svære del – at få sat tal på forbedringerne. Jeg har, som borgmesteren, svært ved at se, at alle ønsker kan finansieres indenfor den udstukne Serviceramme.

Derfor opfordre jeg flertalsgruppen til om nødvendigt at lave et budget, som sprænger servicerammen, for at skaffe stevnsborgerne en bedre velfærd – det har kommunen rigeligt råd til.

De fleste kommuner – herunder også Stevns – bruger færre penge på velfærd af frygt for at overskride Servicerammen – en overskridelse, som kan pålægge kommunen sanktioner. Frygten for straf betyder, at kommunerne siden 2008 har brugt 18 til 20 milliarder kroner mindre på velfærd, end de måtte. En del kommuner overskrider dog årligt Servicerammen, og mig bekendt er ingen blevet straffet for det.

Det bliver spændende at se, om Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne – hvis det bliver nødvendigt – vil være med til at sprænge Servicerammen. De to moderpartier på Christiansborg har som bekendt stemt for Kommuneaftalen, som betyder et fald i velfærden, trods de to partiers valgløfter om at ville øge velfærden.

Michael Graakjær

Spidskandidat for SF