Grænseoverskridende oplevelse i Borderland

(Last Updated On: 7. august 2017)

Læste beskrivelsen om det store stævne i Boesdal. Dette unikke, rekreative naturområde på Stevns. Fik naturligvis lyst til ved selvsyn at opleve et så festligt arrangement.

Udklædte personer, musik, organisationens egne »politifolk«, let genkendelige på de røde klovne næser.

Forventede naturligvis, at området, trods festivitas, var offentligt tilgængeligt. Tro om igen. Jeg blev høfligt, men bestemt, anmodet om at forlade området, da jeg ikke var medlem af Borderland. Og organisationen havde ifølge den høflige talskvinde, kontrakt på området med eneret.

Spurgte naivt ind til, hvordan en fremmed organisation kan bortvise lokale beboere fra et offentligt sted. Men det fremgik altså af kontrakten.

Måtte så forlade området – har formentlig lignet et stort spørgsmålstegn.

Nu spørger jeg kommunalbestyrelsen: Er I vidende om, at et af Stevns´ mest attraktive områder, kan lejes ud på samme vilkår som et forsamlingshus? Og nægte borgerne adgang? Vel vidende, at Stevns kommune i sin visdom har lukket det officielle turistkontor, er Boesdal dog stadig en turistmagnet. Lad det stå helt klart, jeg er absolut tilhænger af grænsekontrol, – men ikke til afvisning af egne borgere.

Med undren

Keld Hein

Østergade 44A

Store Heddinge