Gratis økonomisk rådgivning på Café Stevnen

Værestedet Café Stevnen har iværksat projektet »På fode igen«, hvor udsatte borgere kan få gratis rådgivning om deres økonomi

Projektleder for projektet »På fode igen«, June Crondahl fra KFUM’s sociale arbejde. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: En skilsmisse, en fyring eller en helt tredje livsbegivenhed kan få alvorlige konsekvenser for ens private økonomi. Hos Café Stevnen i Algade kan du – ganske gratis – hente hjælp til at få din økonomi tilbage på sporet.

Den daglige leder af det sociale værested i Store Heddinge, Niels Meisner har, sammen med June Crondahl fra KFUM’s sociale arbejde, inviteret Stevnsbladet indenfor på Café Stevnen for at fortælle mere om projektet »På fode igen«. Et projekt, som hjælper udsatte borgere, som har det økonomisk svært.

– Det er ofte ikke folks egen skyld, at de mister overblikket over deres økonomi. En skilsmisse, sygdom eller død i familien, det jeg kalder en livsbegivenhed, kan betyde, at man i en periode får brug for, at andre drager omsorg, og det gælder også omsorgen for ens økonomi. Et menneske kan kun rumme et vist antal problematikker – det gælder os alle, siger Niels Meisner.

Hjælp til selvhjælp

June Crondahl, der er ansat i KFUM og er projektleder for projektet, fortæller:

– Vi kan hjælpe med alt, der vedrører økonomien. Vores mål er at lære folk at blive bedre til selv at styre deres økonomi. Vi møder borgeren, hvor han eller hun er. Men der skal være en vis portion vilje, for at der sker noget. Det er hjælp til selvhjælp, understreger June Crondahl.

Hun forklarer videre, at rådgivningen kan vedrøre alt lige fra at åbne rudekuverter, lægge et budget, forhandle med kreditorer, søge om gældssanering, udfylde ansøgningsblanketter til det offentlige med mere.

– Vores rådgivere er rigtig gode til at se, hvor man betaler for meget og hvor man kan spare. De kan ofte forhandle bedre aftaler hjem med kreditorerne, og så kan de også hurtigt se, om man er berettiget til ydelser, forklarer June Crondahl.

– Det er ikke altid, at vi kan løse problemerne her og nu, men måske kan vi give ro for en periode med f.eks. et halvt års henstand hos kreditorerne, siger hun.

Og der er hjælp at hente, uanset problemets størrelse. Både for dem, der helt har mistet overblikket over deres gæld, og dem som har svært ved at få enderne til at mødes i en konkret situation, for eksempel at finde penge til at købe vintertøj til børnene for.

Rådgivning for alle

Helt konkret er der tale om gratis, uvildig og frivillig gældsrådgivning, og der er åbent for rådgivningen i Café Stevnen hver mandag fra klokken 17.00-19.00, med mulighed for andre tider.

Den økonomiske rådgivning varetages af frivillige. På Café Stevnen er der i øjeblikket tilknyttet fire frivillige rådgivere, to bankrådgivere, en tidligere ejendomsmægler og en, der i det daglige arbejder med økonomi i det offentlige.

– Man kan få den gratis rådgivning, som man har brug for. Nogle har for eksempel behov for tre timers rådgivning, andre ti timer, siger June Crondahl.

Rådgivningen er åben for alle, også dem, der ikke bruger Café Stevnen til dagligt, og den foregår under afslappede former og i uformelle rammer. Man behøver ikke at have gæld for at få rådgivning, men der rådgives kun om privatøkonomi.

Hvis man vil gøre brug af den frivillige og gratis rådgivning, kan man enten møde personligt op i Café Stevnen, Algade 33 eller ringe på telefon 24436808, 21151547 eller 56507795. Man kan også sende en e-mail på pfi.stevnen@kfumsoc.dk.

rmh